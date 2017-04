Innbytter Hazard skjøt Chelsea til finale

Dermed er serieleder Chelsea klar for FA-cupfinale på Wembley. Tottenham må konsentrere seg om Premier League, der laget er på annenplass bak nettopp Chelsea.

Antonio Contes menn fikk en drømmeåpning på semifinaleoppgjøret i London. Tottenham-forsvarer Toby Alderweireld felte Pedro Rodríguez på vei igjennom mot mål, og Chelsea fikk frispark i gunstig posisjon på rundt 18 meter. Willian curlet inn 1-0 på utsøkt vis, selv om Spurs-keeper Hugo Lloris kunne ha posisjonert seg bedre. Ballen gikk inn i keeperhjørnet.

Etter 18 minutter brakte Harry Kane balanse i regnskapet. Spurs-spissen stusset klinisk inn 1-1 etter målgivende pasning fra danske Christian Eriksen.

I ledelsen igjen

Tottenham fikk blod på tann etter utligningsmålet, og hadde gode sjanser ved både Eric Dier og Eriksen. Likevel var det Chelsea som skulle ta ledelsen igjen. Få minutter før hvilen stormet Victor Moses inn i boksen, og Son Heung-min kastet seg uvørent inn mot Chelsea-vingen. Moses ble tatt, og dommer Martin Atkinson pekte på straffemerket. Willian ekspederte inn sin andre scoring for dagen, og dermed sto det 2-1 til Chelsea, tross et Spurs-overtak.

Sju minutter etter hvilen var Tottenham tilbake i kampen igjen, da Christian Eriksen nok en gang tok på seg hovmesterrollen. Dansken spilte vakkert fri Dele Alli, og midtbanekometen avsluttet vakkert alene mot Chelsea-keeper Thibaut Courtois.

Etter en drøy times spill tok Chelsea-manager Conte grep. Diego Costa og Eden Hazard, som begge ble hvilt fra start, entret banen. Og spesielt Hazard skulle bli toneangivende.

Perle

Hazard fikk stå mutters alene på 16 meter etter en corner kvarteret før slutt, og belgieren gjorde ingen feil med venstrefoten. Han plasserte kontrollert inn 3-2 til Chelsea i lengste kryss.

Lørdagens kamp hadde flere flotte scoringer, men dagens vakreste sto Chelseas midtbanemotor Nemanja Matic for. Eden Hazard la ballen tilbake til serberen, som klinket til fra distanse med ti minutter igjen på kampuret. Ballen suste i mål som et prosjektil. Spurs-keeper Lloris måtte betuttet registrere at den smalt via tverrliggeren og inn i nettmaskene.

– Et av de fineste målene som er scoret på nye Wembley, konstaterte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker med stor entusiasme.

Flere scoringer ble det ikke i semifinalen på Wembley. Harry Kane var svært nær på overtid, men Courtois reddet frisparkforsøket hans på streken med nød og neppe.

Chelsea møter enten Manchester City eller Arsenal i finalen. City – Arsenal spilles søndag, også den på Wembley.

