Gulbrandsen gjør comeback nok en gang

36-åringen la egentlig opp etter forrige sesong, men lørdag er hun tilbake i startoppstillingen til toppoppgjøret mot Avaldsnes i kvinnenes toppserie.

– Uff, ikke kall det et comeback. Det begynner jo å bli komisk, sukker Solveig Gulbrandsen overfor VG.

Kolbotn sliter med skader og det er derfor veteranen snører på seg skoene igjen. Til tross for at hun har vært på mindre enn ti treninger før lørdagens kamp.

– Jeg kaller det et bidrag, et vikariat. Spillerne på laget spurte om jeg kunne bidra. De føler seg ikke komfortable med den formasjonen de har spilt og vil ha litt trygghet og rutine på banen. Jeg hadde ikke hjerte til å si nei, sier Gulbrandsen.

– Etter denne kampen er de to uker til neste, og inn mot den er det håp om at flere spillere kommer tilbake fra skade. Da blir det også tid til å jobbe med og sette formasjonen. Når jeg sa ja nå så skyldes det at jentene var mer opptatt av å få en god følelse på banen – noe å bygge videre på, og ikke resultatet, fortsetter hun.

(©NTB)