Gulbrandsen-effekten uteble for Kolbotn

Veteranen Gulbrandsen, som har gjort comeback flere ganger tidligere, la egentlig opp etter forrige sesong, men valgte å snøre på seg skoene igjen for et skadeutsatt Kolbotn-lag lørdag.

Med Gulbrandsen fra start tok Kolbotn ledelsen på hjemmebane ved Antonia Göransson, men etter å ha ledet 1-0 til pause, knakk Gulbrandsen og co. sammen i annen omgang.

Elise Thorsnes x 2, Cecilie Pedersen og Andrine Tomter sørget for at det sto 4-1 etter 79 minutter, før et selvmål av Ina Gausdal fastsatte sluttresultatet til 5-1 til Avaldsnes.

Avaldsnes på topp

Avaldsnes tok med seieren over tabelltoppen fra LSK Kvinner, mens Kolbotn fortsatt har til gode å ta poeng denne sesongen.

Arna Bjørnar tok sitt første poeng mot LSK Kvinner i serien siden 2013. Kanarifuglene klarte bare 1-1 på Arna Idrettspark lørdag.

LSK Kvinner har tre seriegull på rad, men har mistet flere profiler til 2017-sesongen. Etter to kamper står laget med fire poeng. Det holder til tabelltopp før resten av rundens kamper.

Første gang siden 2013

Lørdag sendte Ingrid Stenevik Arna Bjørnar i føringen etter tre minutter, men Ingrid Kvernvolden brakte balanse i regnskapet for gjestene. Flere scoringer ble det ikke, noe som ga begge lag ett poeng.

Det var første gang siden 2013-sesongen at Arna Bjørnar tok poeng fra de gule- og svartkledde.

Arna Bjørnar har to poeng så langt.

