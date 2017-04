Fossum innbytter da Hannover rotet bort poeng

Den norske U21-landslagsspilleren ble byttet inn i det 46. minutt. Da var stillingen 1–1 på Sparkassen-Erzgebirgsstadion.

Waldemar Anton sendte topplaget Hannover i en oppskriftsmessig ledelse etter bare tre minutter, men Pascal Köpke utlignet like etter halvtimen spilt.

Etter å ha vært på banen i et knapt kvarter fikk Fossum se lagkamerat Martin Harnik gi Hannover 2–1 idet 59. minutt, men på overtid dukket Dimitrij Nazarov opp og sikret 2–2.

Hannover klarte dermed ikke ta over tabelltoppen fra Stuttgart, til tross for at Fossum og co. har én kamp mer spilt enn sine opprykkskonkurrenter.

Stuttgart og Hannover har begge 57 poeng, men Stuttgart har bedre målforskjell. Både Union Berlin og Eintracht Braunschweig kan utligne poengsummen med seier i den 30.-runden. Union Berlin på tredjeplass møter serieleder Stuttgart, mens Braunschweig tar imot Bochum.

Den siste kampen i tysk 2. Bundesliga lørdag, mellom Heidenheim og Bielefeld, endte 2–2.

