Tiger Woods ute i et halvt år

Det bekrefter stjernen selv på sin hjemmeside.

Operasjonen ble gjort for at han en gang for alle skal bli kvitt smerter i både rygg og føtter.

– Operasjonen gikk bra, og jeg er optimistisk med tanke på at dette vil fjerne smertene mine. Når jeg er restituert ser jeg fram til å kunne leve et normalt liv, leke med mine barn og spille på et profesjonelt nivå igjen, skriver Woods.

Ryggsmertene har plaget 41-åringen i lang tid, og den siste operasjonen gjør at det vil ta lang tid før Woods er tilbake på PGA-touren.

Det er lenge siden han tilhørte verdenstoppen, og en rekke comebackforsøk har bare resultert i nye ryggproblemer.

Med 14 Major-titler, 79 PGA-triumfer og 40 seirer på europatouren er Tiger Woods en av de mestvinnende spillerne i golfhistorien.

