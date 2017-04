Tidligere Premier League-spiller døde av hjertesvikt

Ehiogu jobbet som trener for Tottenhams U23-lag da han falt om på treningsfeltet torsdag. Han døde på sykehuset fredag, melder Tottenham på Twitter.

– Det er med stor sorg vi kan meddele at Ugo Ehiogu, vår U23-trener, har gått bort. Ugo mottak umiddelbar førstehjelp etter å ha falt om som følge av en hjertestans på treningsanlegget torsdag. Han ble overført til sykehus hvor han døde tidlig fredag, skriver Tottenham i sin melding.

Sjef for trener- og spillerutvikling John McDermott sier i samme melding at ord ikke kan beskrive sjokket og sorgen som klubben føler.

– Ugos tilstedeværelse er uerstattelig, sier McDermott.

Fire landskamper

Ehiogu har tidligere spilt for blant andre Aston Villa og Middlesbrough. I Aston Villa var han med å vinne ligacupen i 1994 og 1996. Han spilte for Middlesbrough da laget vant samme cup i 2004. Han var også innom skotske Rangers og Sheffield United før han la skoene på hylla i 2009. Han fikk også fire landskamper for England mellom 2006 og 2002.

De siste årene har han vært ansatt ved Tottenhams akademi.

Aston Villa skriver at klubben er i sorg etter å ha mottatt nyheten om Ehiogus bortgang. Det vil gjennomføres ett minutts applaus før byderbyet mot Birmingham mandag, og begge lagene vil spille med sørgebånd.

Siste Tweet sendt

Også flere andre Premier League- klubber skriver sine kondolansemeldinger på Twitter etter Ehiogus plutselige død. Rio Ferdinand, som tidligere har spilt for Manchester United, skriver på Twitter at Ehiogu var en rolig og varm person. Hans tanker går til Ehiogus familie.

Ehiogus siste Tweet kan si noe om hva slags person han var.

– Ga 10 pund til en hjemløs pike i Dalston. Hun verken spurte eller ba. En impulsiv handling fra meg. Skal ikke lyve. Det føltes godt.

