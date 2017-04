Tennisbragd av Olsen mot Slovenia

Norge måtte vunnet alle sine tre kamper mot Slovenia fredag for å ta seg til opprykkskamp, og den muligheten brast ettertrykkelig da slovenernes ener Dalila Jakupovic utklasset Ulrikke Eikeri 6-1, 6-2.

17-årige Olsen er om lag 500 plasser bak 16-årige Juvan på WTA-rankingen, men i fredagens første kamp kjempet hun seg til seier 6-4, 6-7 (5-7), 6-3 og ga Norge ledelsen 1-0.

Etter 3-0-seier over Sør-Afrika og 0-3-tap mot Sverige kjempet Norge for å komme blant de to beste i gruppen og få spille opprykkskamp.

Slovenias toer Tamara Zidansek fikk hvile fredag etter å ha hjulpet laget til 3-0-seier både mot Sverige og Sør-Afrika, men det var ventet at verdens sjuende beste junior ville bli for sterk for Olsen.

I stedet startet dagen med en norsk opptur. Håpet om opprykk ble raskt knust. Norges høyest rangerte spiller Ulrikke Eikeri (440) var som ventet sjanseløs mot Slovenias formsterke ener Dalila Jakupovic (134), og dermed avsluttes oppholdet i Litauen lørdag med kamp for å beholde plassen på nivå 2.

Den spilles mest sannsynlig mot Egypt.

