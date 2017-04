Sky Sports: Ibrahimovic ferdig for sesongen

Kanalen skal ha fått bekreftet skadeomfanget. Uhellet skjedde i europaligakampen mot Anderlecht. Svensken sank sammen på gresset etter at høyrekneet ga etter.

Ibrahimovic har vært en viktig mann for United. Klubben kjemper for en plass blant de fire beste i Premier League og spiller semifinale i europaligaen i mai.

Har spissen ødelagt et korsbånd, vil han trolig være ut av spill i cirka ni måneder. Det er også spekulert i om en slik skade også setter et punktum for karrieren hans.

Ibrahimovic ga seg på det svenske landslaget kort etter fjorårets EM-sluttspill.

(©NTB)