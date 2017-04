Skadetrøbbel i Liverpool-forsvaret

Skadene rammer Liverpool-forsvaret hardt. Joel Matip, Ragnar Klavan og Lucas Leiva sliter alle med skader.

Kanskje blir Klopp tvunget til å kaste 19 år gamle Joe Gomez inn på stopperplassen ved siden av Dejan Lovren. Gomez er et stort talent, men har slitt etter en stygg skade han pådro seg i forrige sesong.

– Jeg håper, men som manageren sa jobber jeg for å bli klar til søndag. Jeg kjemper for å komme tilbake igjen, sier Matip til Liverpools nettsted.

Det er en muskelskade som setter den tidligere kamerunske landslagsstopperen ut av spill.

Lovren og Matip er viktige for Klopps Liverpool. Med de to i midtforsvaret står Liverpool uten tap denne sesongen (8-5-0). Utfordringen for Klopp er at de to makkerne kun har spilt sammen i 13 kamper.

Ingen Sakho

Søndagens motstander Crystal Palace må klare seg uten Mamadou Sakho, siden franskmannen er leid inn fra nettopp Liverpool. Det er ikke lov å spille mot egen klubb på utlån i Premier League.

Tidligere Liverpool-spiller Martin Kelly har imponert for et skaderammet Palace.

– Jeg vil trekke fram Kelly, som har gjort en fantastisk jobb som stopper etter at vi mistet både Scott Dann og James Tomkins, sier Palace-manager Sam Allardyce.

– Vi er i mesterligaform når det gjelder å plukke poeng. Det bør gi oss selvtillit før møtet med Liverpool og gjøre oss i stand til å utfordre dem, sier Allardyce videre.

Tapte 0-9

Liverpool jager mesterligaspill og innehar tredjeplass før helgens noe amputerte ligarunde, siden de fleste topplagene er involvert i FA-cupsemifinaler. Palace på sin side har fått en luke på sju poeng ned til Swansea under streken etter en god periode.

Crystal Palace har hanket inn hele 16 av siste 21 mulige poeng. Selv ligaleder Chelsea har kommet til kort. Blir det ny skrell på Anfield søndag?

Klubbene har hatt flere interessante møter, spesielt skiller 1989/90-sesongen seg ut. Tidlig i sesongen vant Liverpool 9-0 på Anfield i en kamp der nyopprykkede Palace misbrukte straffespark. Hele åtte ulike Liverpool-spillere scoret. Da lagene møttes i FA-cupsemifinalen på vårparten overrasket Palace med 4-3-seier etter ekstraomganger.

(©NTB)