Rangers tok ledelsen i sluttspillet

Sluttspillet, som spilles som best av sju, kan dermed avgjøres ved neste oppgjør når sluttspill-stillingen nå står 3–2 til New York-laget.

Artturi Lehkonen var først ute på scoringsstatistikken med mål for hjemmelaget Canadiens etter tolv minutter i første periode. Knappe fire minutter senere utlignet Jesper Fast for Rangers, før Brendan Gallagher sørget for at det canadiske laget igjen var i ledelse.

Like før slutten av andre periode satte Brady Skjei pucken i nettet for Rangers og utlignet. 2-2-stillingen ble stående ut kampen grunnet en målløs siste periode, og kampen dermed gikk til forlengning. Mika Zibanejad ble Rangers’ helt da han sørget for forlengningens eneste mål, og stillingen sto dermed 3–2 til slutt.

Mats Zuccarello pådro seg en utvisning etter høy kølleføring mot Paul Byron i andre periode. Zucca fikk nesten 24 minutter på isen. Andreas Martinsen spilte ikke på hjemmeis for Canadiens.

(©NTB)