Rangers har matchball i sluttspillet

Svensker spilte hovedrollene for Mats Zuccarellos lag i Canada. Zibanejad spilte fram Jesper Fast til det viktige 1-1-målet og avgjorde selv kampen 14.22 minutter ut i forlengningen.

Henrik Lundqvist reddet 34 skudd for Rangers, som leder 3-2 i best av sju kamper og kan avgjøre i Madison Square Garden lørdag.

– Vi skapte mange gode sjanser, og i kveld vippet det vår vei, i motsetning til sist vi måtte spille forlengning her oppe. Det var vår tur, sa Zibanejad.

Rangers vant skuddstatistikken i forlengningen 10-3.

– Det vi ikke fikk til i forlengningen sist plaget oss alle, og i kveld gjorde vi en bedre jobb, sa Chris Kreider, som spilte fram den svenske matchvinneren.

Artturi Lehkonen og Brendan Gallagher ga Canadiens ledelsen hver sin gang i første periode, men Fast og Brady Skei utlignet.

Mats Zuccarello var ikke involvert i scoringene og fikk minus 1 i sin del av kampen. Han pådro seg en utvisning for høy kølleføring mot Paul Byron i 2. periode, men bidro blant annet med to skudd på mål, en takling, to blokkerte skudd og tre puckerobringer.

Andreas Martinsen var ikke i kamptroppen for Canadiens.

Slo ut favorittene

Pittsburgh Penguins og Nashville Predators ble torsdag 2. og 3. lag som tok seg til kvartfinale i sluttspillet, dagen etter at Anaheim Ducks var det første.

Chicago Blackhawks var toppseedet i Western Conference etter å ha samlet tredje flest poeng av samtlige lag i grunnserien, men i sluttspillet ble det fire strake tap for Predators.

– Det er ille nok å ryke ut, men å gjøre det i fire strake kamper er noe av det verste jeg har opplevd. Det er nesten like ille som det ville være ikke å kvalifisere seg til sluttspill, sa Jonathan Toews etter torsdagens 1-4-tap,

Gåsehud

Stort bedre var ikke stemningen hos Columbus Blue Jackets, som var fjerde beste lag i grunnserien. Det var mager trøst da Pittsburgh Penguins vant 5-2 torsdag og tok seg videre med sammenlagt 4-1.

Marc-Andre Fleury storspilte i Penguins-målet og reddet 49 skudd for den regjerende Stanley Cup-mesteren.

– Dette er blant det beste jeg har opplevd. Jeg fikk gåsehud da jeg hørte publikums reaksjon, sa Fleury.

Edmonton Oilers måtte spille nesten fire hele perioder for å slå San Jose Sharks 4-3 og ta ledelsen 3-2 sammenlagt. David Desharnais ble matchvinner etter 18.15 i forlengningen.

