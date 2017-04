OL-vinner Rollins utestengt i ett år

Det opplyste USAs antidopingbyrå (USADA) torsdag.

Straffen medfører at alle hennes resultater siden 27. september i fjor blir strøket, men OL-gullet hun vant i Rio de Janeiro i august er ikke i fare.

Utelukkelsen, som har virkning fra 19. desember, setter henne utenfor VM i London i august.

25-åringen var best da amerikanske utøvere tok alle medaljene på korthekken i Rio. USADA opplyser at hun tre ganger i løpet av det siste året har vært utilgjengelig for dopingjegere som ville teste henne, noe som utløser utelukkelse.

Rollins har aldri avgitt positiv dopingprøve. Hun ble i 2016 testet åtte ganger i forbindelse med konkurranser og åtte ganger utenfor konkurranse.

Derimot var hun ikke på oppgitt sted da dopingjegere ville teste henne 27. april, 13. september og 27. september.

Misforsto

I sin forklaring hevdet Rollins at hun misforsto hvordan man endrer oppholdssystem i meldesystemet. De to siste bruddene på meldeplikten skjedde i forbindelse med at hun ble hyllet som OL-vinner, først med en parade i Florida, så med invitasjon til Det hvite hus for å møte daværende president Barack Obama.

– Det er med dypeste beklagelse at jeg går glipp av utendørssesongen i 2017, sier Rollins i en uttalelse gjennom sin advokat.

– Jeg tar fullt ansvar for feilene som førte til utelukkelsen.

Panelet som behandlet saken hennes understreket i sin avgjørelse at det var en vanskelig avgjørelse å utestenge henne.

Minstestraff

– Dette er en streng straff som rammer en utøver som verken er anklaget eller mistenkt for å ha brukt forbudte stoffer av noe slag. Det er første gangs forseelse. Hun har vært testet ofte gjennom mange år og har aldri avgitt positiv prøve. Det er heller intet som tyder på at hun bevisst har prøvd å unndra seg testing, heter det blant annet i den skriftlige dommen.

Likevel fant man at det ikke var noen vei utenom utelukkelse. Hennes skyld betegnes som minimal, og derfor slipper hun med ett års utelukkelse, som er minimumsstraffen.

(©NTB)