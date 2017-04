Manchester United møter Celta i semifinalen

Manchester United starter borte.

Semifinalene spilles 4. og 11. mai. Finalen spilles på Friends Arena i Solna utenfor Stockholm 24. mai.

Det er fortsatt uklart hvor alvorlig Zlatan Ibrahimovic' skade er. Spissveteranen ble skadd da Manchester United slo ut Anderlecht etter ekstraomganger torsdag, og det fryktes at han har pådratt seg en korsbåndskade. I så fall er det ingen sjanse for at han spiller finale hjemme i Sverige i mai.

Hele 8 av de 13 siste vinnerne i turneringen har kommet fra Spania. Sevilla har vunnet europaligaen de tre siste årene.

