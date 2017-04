Hattestad kan miste landslagsplassen

25. april blir navnene på neste sesongs rekrutt- og juniorlandslag sluppet, og dagen etter er det sprint- og allroundlandslagene som skal presenteres.

Der er det etter det NTB kjenner til ikke gitt at navnet til Hattestad er med. 35-åringen med både OL- og VM-gull har ikke prestert noe særlig siden 2014/2015-sesongen. En annen løper som lever farlig med tanke på landslagsplass er Anders Gløersen.

Den endelige kabalen er ikke lagt, og de ansvarlige med landslagssjef Vidar Løfshus og landslagstrenerne Tor Arne Hetland, Arild Monsen og Roar Hjelmeset i spissen vil nok trenge helgen før de kommer fram til noen endelig avgjørelse om hva som skjer med de to nevnte veteranene.

Enkelte på neste års lag har fått beskjed om at de er med, men det gjelder ikke alle.

Flere

Færre kvoteplasser gjorde at landslagene ble kuttet foran sist sesong. Da var totalt 22 seniorer på lag. Det antallet kan nok bli økt med et par utøvere foran kommende sesong. Til tross for at kvotene ble kuttet var det svært mange utøvere som presterte på øverste nivå i løpet av sesongen som ble avsluttet i mars. Det gjelder ikke minst flere unge løpere, først og fremst representert gjennom kometen Johannes Høsflot Klæbo. Sistnevnte har signalisert at han helst vil på allroundlaget, og så gjenstår det å se om han får viljen sin.

Etter det NTB kjenner til ligger årets lagstruktur fast, og dermed ligger det ikke an til store endringer på det organisatoriske plan, men det at så mange løpere har gjort det bra gjør at det er vanskeligere å ta ut lag foran kommende sesong enn det var i fjor. De som har lest resultatlistene vet at det er tilfellet. Det er flere gode såkalte rekruttløpere som banker på hos begge kjønn.

Ny sjanse

På kvinnesiden er Therese Johaug utestengt etter brudd på dopingbestemmelsene. Hun vil ikke være tilbake på laget før hun har sonet ferdig. Det betyr at Johaug må erstattes.

Kathrine Harsem er naturlig nok med igjen etter det hun presterte gjennom hele 2016/2017-sesongen, og dessuten får nok Kari Øyre Slind en ny sjanse. Oppdalingen hadde en varierende første sesong på landslaget, men var god både i starten og på slutten, og talentet er det liten tvil om. Derfor blir nok Slind å finne på landslaget i minst en sesong til.

