Håpet om et trofé forsvinner for Arsenal eller City

Et noe rufsete Arsenal møter Manchester City til semifinale i FA-cupen på Wembley søndag. Fem tap på de ti siste kampene, supportere som roper etter Arsène Wengers avgang og usikkerhet rundt kontraktene til de største stjernene er bare noe av hva The Gunners sliter med om dagen.

Utad kan det virke som Arsenal blør, og en finalebillett i FA-cupen kan være et lite plaster på såret for både klubb og supportere. Men Manchester City har neppe planer om å stoppe lidelsene til London-laget når lagene skal kjempe om en finalebillett i FA-cupen søndag.

Generalprøven mellom lagene 2. april endte 2-2 på Emirates Stadium.

Stjernegalleri

Heller ikke for City har alt gått på skinner i det siste. De siste fem kampene inneholder to seirer, to tap og en uavgjort. I ligaen ligger Manchester-laget på 4.-plass, sju poeng foran Arsenal to plasser bak og med en kamp mindre spilt.

Citys stjernegalleri har blant andre toppscorer Sergio Agüero, som har 17 mål så langt i ligaen. I tillegg har City-manager Pep Guardiola en målfarlig midtbane bestående av Leroy Sané, Kevin De Bruyne, Nolito og Raheem Sterling, som står bak ytterligere 19 mål i ligaen. Det er uten tvil en målfarlig midtbane Guardiola kan sette innpå, men City har like fullt scoret like mange mål (63) som søndagens semifinalemotstander Arsenal.

Arsenal må håpe på at Alexis Sánchez fortsetter å finne veien til nettmaskene. 19 mål har chileneren scoret så langt i ligaen. Men The Gunners har også mer krutt på lager: Mesut Özil, Theo Walcott og Olivier Giroud er hete kandidater til å komme på scoringslista. 26 mål har de tre til sammen i årets liga.

Siste sjanse til trofé

I Arsenals troféskap står det 12 FA-cuppokaler. Ingen andre, med unntak av Manchester United, har like mange. Jakten på nummer 13 fortsetter mot Manchester City, som på sin side kjemper om å vinne sin FA-cuptittel nummer seks.

For Arsenal er Danny Welbeck usikker, mens Mustafi, Ospina og Lucas alle er ute med skader. For City er Josh Stones og Bacary Sagna usikre.

Arsenal-manager Arsène Wenger sa på pressekonferansen før kampen at laget hans ikke har den aller beste selvtilliten om dagen, men dette er en god anledning til å vise hvor mye de ønsker å spille finalen.

– For dette er vår eneste sjanse til å få et trofé denne sesongen, sa Wenger.

Om det blir Wengers eller Guardiolas menn som entrer Wembley på finaledagen 27. mai gjenstår å se. Motstander blir vinneren av semifinalekampen mellom Chelsea og Tottenham, som spilles lørdag.

(©NTB)