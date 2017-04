Dortmund-spillerne håper på full oppklaring

– Vi håper å få vite den virkelige bakgrunnen for angrepet. For alle som satt i bussen vil denne informasjonen være viktig og lette den videre bearbeidingen av opplevelsen, sier lagkaptein Marcel Schmelzer i en uttalelse på klubbens nettsted.

11. april eksploderte tre sprengladninger i umiddelbar nærhet av spillerbussen som skulle kjøre laget til mesterligakamp mot Monaco. Forsvarsspilleren Marc Bartra pådro seg alvorlige skader i armen og måtte opereres.

De øvrige i bussen unnslapp fysiske skader, men samtlige ble dypt preget av hendelsen, og flere har reagert kraftig på at de måtte spille den viktige kampen allerede dagen etter. Kampen ble tapt, og tidligere denne uken forsvant Borussia Dortmund ut av mesterligaen etter at det ble tap også i returkampen.

Økonomisk motiv

Tysk politi har pågrepet en person som er mistenkt for å stå bak attentatet. Han skal ha spekulert i aksjer, og teorien er at han gjennomførte aksjonen for å presse ned prisen på klubbens aksjer for derved å tjene penger på såkalt shorthandel.

Klubbdirektør Hans-Joachim Watzke og klubbpresident Reinhard Rauball takker i en uttalelse myndighetene for arbeidet som har ført til pågripelsen.

– Politiet og påtalemyndigheten har jobbet svært intensivt med saken. Vi takker for det og for at den ansvarlige for det nedrige angrepet på våre spillere og ledere nå er pågrepet, står det i uttalelsen.

Takker for støtte

Det understrekes at det var ren flaks at aksjonen ikke førte til dødsoffer eller flere skadde.

– Vi vil også takke de utallige mennesker som de siste ti dagene har gitt oss sin støtte. Det er overveldende og gir oss kraft, sier Watzke.

