Cavaliers på rekordkjøret i NBA-sluttspillet

Aldri har et lag ligget så mange poeng under ved halvtid og kommet ut av det med seier i en sluttspillkamp i NBA.

Etter to av fire periode ledet nemlig Indiana Pacers med 74–49. Seieren til Cleveland Cavaliers betyr at de også er på god vei videre i sluttspillet etter som de leder 3–0 i kamper i serien som spilles best av sju. Alt de trenger er én seier til.

LeBron James var igjen den med flest poeng for Cleveland Cavaliers. Han fikk totalt 41 poeng, og han bidro i tillegg med 13 returer og 12 assist. 28 av poengene til James kom i annen halvdel av kampen, og han var spesielt toneangivende i den fjerde og siste perioden foran 18.100 tilskuere i Bankers Life Fieldhouse Arena.

Cleveland Cavaliers scoret hele 30 poeng mer enn Indiana Pacers i den siste halvdelen av kampen.

Nevnte LeBron James passerte Kobe Bryant og er nummer tre på listen over de mestscorende i NBA-sluttspillets historie. LeBron er også oppe på delt 1.-plass på listen over spillere som har vunnet flest kamper på rad i 1. runde av NBA-sluttspillet. LeBronJames har nå 20 seirer på rad.

Med seier i neste kamp blir det 21, og da er også Cleveland Cavaliers klar for 2. runde.

I Eastern Conference vant Milwaukee Bucks 104–77 mot Toronto Raptors og leder 2–1 i kamper i NBA-sluttspillets 1. runde.

I Western Conference reduserte Memphis Grizzlies til 1–2 i kamper etter hjemmeseier 105–94 over San Antonio Spurs.

