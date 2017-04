Tenniskvinnene brutalt ned på jorda

Malene Helgø (17) og Ulrikke Eikeri (24) slo sine sørafrikanske motstandere i single onsdag, men de var sjanseløse i forsøket på å følge opp mot Sverige.

Cornelia Lister (606 på WTA-rankingen) gjorde kort prosess med Helgø og vant 6-4, 6-0. Sveriges ener Johanna Larsson (53 på rankingen) viste deretter hva hun kan mot Norges ener Eikeri (440) og vant 6-0, 6-2.

Dermed var oppgjøret avgjort før doublekampen. Norge må trolig slå vertsnasjonen Slovenia fredag for å få spille opprykkskamp i stedet for nedrykkskamp lørdag.

Norge imponerte med 3-0-seier over Sør-Afrika i åpningskampen onsdag. Samtidig skuffet svenskene stort og tapte 0-3 for Slovenia.

Larsson sto over Fed Cup i fjor og fikk dermed mye av skylden for at Sverige rykket ned. Hun måtte tåle mer kritikk da hun tapte i tre sett for Tamara Zidansek, men hun revansjerte seg grundig mot Eikeri.

Torsdagens tap gjør det vanskelig for Norge å kunne kjempe om opprykk. Begge Slovenias singlespillere, Zidansek og Dalila Jakupovic, er blant de 150 beste på verdensrankingen.

