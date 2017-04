Northug hyller svensk konkurrent

Onsdag i påskeuka kom beskjeden om at Johan Olsson har gått sitt siste løp som toppløper. Northug og Olsson har hatt noen kamper seg imellom opp gjennom årene, men tonen mellom de to har alltid vært preget av gjensidig respekt.

– Jeg vil takke for alle fighter. Johan er en fantastisk skiløper som alltid har våget å gå sine egne veier for å nå suksess, skriver Northug i en sms til Expressen.

Northug er for tiden på ferie, men tok seg tid til å hilse til konkurrenten som har tatt to OL- og to VM-gull.

– Lykke til med resten av livet. Med familien og skikarrieren utenfor verdenscupnivå, skriver Northug.

