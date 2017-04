Norsk seier over Danmark i VM-oppkjøring i ishockey

Norge har vært storebror i VM-sammenheng, men de to siste mesterskapene er det danskene som har dratt det lengste strået. I årets VM spiller lagene i hver sin innledende gruppe, Norge i Paris og Danmark i Köln.

– Vi er effektive, og jeg synes vi slipper dem lite til foran vårt eget mål. De kommer bare til noen halvsjanser. Henrik (Haukeland) står en bra kamp, og våre backer med Mattias Nørstebø og Jonas Holøs i spissen gjør en kjempekamp, sa landslagssjef Petter Thoresen til NTB.

Det norske laget fikk en pangstart. Thomas Valkvæ Olsen utnyttet dansk rot i egen sone. Han snappet et oppspill og serverte pucken til Jørgen Karterud, og det sto 1–0 før det var gått to minutter av kampen.

Jonas Holøs var mange ganger villig framover. Han kombinert flott med Ken André Olimb og avsluttet med å sette en retur fra Olimbs forsøk i mål.

Midtperioden endte uten scoringer og det syntes som om at de norske spillerne hadde en viss kontroll på situasjonen.

Johannes Johannesen har fått lite spilletid i Frölunda, men på landslaget kan han bli en viktig brikke under VM. Han har høyrefatning og viste et godt skudd da han økte til 3–0 med litt under ni minutter igjen av kampen.

Stoppet alt

Akkurat som de norske spillerne har danskene hatt et langt treningsopphold bak seg. Winnipeg Jets-proffen Nikolaj Ehlers er danskene store stjerne, men han ble effektivt stoppet av solide norske backer.

I påsken fikk Petter Thoresens utvalgte to solide tap for Tsjekkia. Foran kampene mot Danmark denne uken er laget blitt forsterket med spillere fra Frölunda, Stavanger og Frisk Asker. Mathis Olimb og Patrick Thoresen var også med igjen.

– Med flere spillere tilbake siden Tsjekkia-kampen, så synes jeg innsatsen er noen gode knepp oppover også på resten av banen. Backene lar seg ikke presse og er flinke til å spille seg ut av vanskelige situasjoner, sa Thoresen.

Leksand-målvakt Henrik Haukeland sto i det norske målet og reddet til slutt 31 skudd.

Lagene møtes igjen lørdag i Rungsted. Norge avslutter VM-oppkjøringen med to landskamper mot Slovakia i Hamar 28. og 29. april.

(©NTB)