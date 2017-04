Ett lag får "The Double"-drømmen knust

I Premier League har Chelsea og Tottenham vært suverene denne sesongen. Ligaen er alt annet enn avgjort, kun fire poeng i Chelseas favør skiller lagene når sju ligakamper gjenstår. Lørdag møtes de to til et toppoppgjør i FA-cupens semifinale, og vinneren kan fortsette å drømme om å ta "The Double" – det vil si vinne liga og cup samme sesong.

Tottenham kommer til Wembley med en solid dose selvtillit etter sju strake seirer i Premier League. Laget spiller glitrende angrepsfotball, Harry Kane scorer mål på bestilling, Dele Alli storspiller og laget er svært solid bakover. Men lørdag må Spurs-trener Mauricio Pochettino knekke koden for å overføre det gode spillet til Wembley, en bane Spurs har slitt på denne sesongen. Fire forsøk har kun resultert i én eneste seier i mesterligaen og europaligaen.

Måltørke

Chelsea er derimot ikke like dominerende som tidligere i sesongen. På de fire siste kampene har Antonio Contes menn tapt to, mot Crystal Palace og Manchester United. Diego Costa, som tidligere var målgarantist, har ikke notert seg på scoringslista siden 2-1-seieren over West Ham. Da må vi tilbake til 6. mars.

Men at begge lag har kvalitetsspillere i alle ledd kommer tydelig fram på "årets lag" i Premier League, som nylig ble stemt fram av spillerforeningen PFA. London-klubbene har fire spillere hver på årets lag. Fra Chelsea ble midtbaneduoen N'Golo Kante og Eden Hazard, samt Gary Cahill og David Luiz stemt inn, mens Harry Kane, Dele Alli og sidebackene Danny Rose og Kyle Walker kom inn fra Tottenham. Det mangler med andre ord ikke på klassespillere når lagene går ut på Wembley.

Revansj

Tottenham har vunnet FA-cupen åtte ganger, sist i 1991. Etter det har Chelsea løftet "bøtta" ikke mindre enn seks ganger. Totalt har Chelsea sju seirer i turneringen. Sist gang lagene møttes i en semifinale i FA-cupen, tilbake i 2012, vant Chelsea hele 5-1. Nå får Tottenham mulighet til revansj, mens Chelsea har muligheten til å utjevne antall FA-cuptrofeer mellom de to klubbene.

Skulle de liljehvite ta seg til finalen, gjør de det med visshet om at klubben har et godt tak på FA-cupfinalene. På ni forsøk har Tottenham altså vunnet åtte. Chelsea har vunnet sine sju cupgull på elleve forsøk.

Vinneren av toppoppgjøret lørdag møter enten Arsenal eller Manchester City, som møtes i den andre semifinalen søndag.

(©NTB)