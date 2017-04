Anaheim Ducks videre i NHL-sluttspillet

I den siste kampen ble det 3-1-seier, og det betyr at Anaheim vant fire kamper på rad mot opponenten fra Canada.

Patrick Eaves, Nate Thompson og Ryan Getzlaf scoret for Anaheim, mens Sean Monahan scoret trøstemålet for Calgary.

I sluttspillets 2. runde skal Anaheim Ducks opp mot enten Edmonton Oilers eller San Jose Sharks.

I den andre sluttspillskampen i Western Conference vant Minnesota Wild sin første kamp mot St. Louis Blues og reduserte til 1–3 sammenlagt i antall kamper. St. Louis Blues er videre med én seier til.

Det samme gjelder for Ottawa Senators. Natt til torsdag norsk tid ble det 1-0-seier over Boston Bruins. Det betyr at de leder sammenlagt 3–1 etter fire spilte kamper.

Washington Capitals vant 5–4 borte over Toronto Maple Leafs og utlignet til 2–2 i antall kamper.

