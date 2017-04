Zidane støtter Ronaldo: – Kanskje de ikke buer på ham mer

Reals portugisiske superstjerne viste tirsdag tydelig at han fortsatt er å regne med når det drar seg til i mesterligaen. Med hattrick sørget han for å sende den spanske storklubben til dens sjuende strake semifinale. Uken før scoret han to ganger i München.

– Kanskje dette får dem til ikke å bue på ham lenger. Dette er Bernabeu, så slike ting kan skje innimellom, sier Zidane og viser til at deler av hjemmefansen tidligere i sesongen har vist sin misnøye med Ronaldos prestasjoner.

– Han har tatt det hele med ro. Han viser bare hva han kan gjøre på banen. I nøkkelkamper står han alltid fram, legger Real Madrid-treneren til.

Tirsdagens kvartfinalekamp var ikke uten kontroverser. Ronaldo var offsideplassert ved begge sine to scoringer i ekstraomgangene. I tillegg ble Bayerns midtbanemann Arturo Vidal svært stengt utvist mot slutten av ordinær tid.

Zidane avviser påstander om at Real Madrid var heldig som gikk videre.

– For meg er det ikke noe som heter flaks i fotball. Vi vant begge kampene og avanserte, mener franskmannen.

