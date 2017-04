Wilshere ute resten av sesongen

Det melder flere engelske medier, deriblant Sky Sports og Daily Mail.

Wilshere, som er innleid fra Arsenal, fikk skaden under Bournemouths 0-4-tap for Tottenham i helgen. Undersøkelser viser at det dreier seg om et brudd i venstrefoten.

25-åringen har vært skadeplaget i en årrekke, men i Bournemouth nøt han lenge en periode uten problemer. Han står med 27 seriekamper for Joshua Kings lag.

Det er usikkert om Wilshere har en framtid i Arsenal. Hans nåværende kontrakt løper ut etter neste sesong.

(©NTB)