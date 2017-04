Tennis: Helgø og Eikeri ga Norge kjempestart

Helgø møtte 20-åringen Ilze Hattingh, rangert som nummer 977 i verden, onsdag. Det var forventet et jevnt oppgjør de to imellom, men slik gikk det ikke. Helgø gjorde kort prosess og vant kampen 6-1, 6-1, melder tennis-norge.

Helgøs oppvisning betydde at Norge kun trengte ytterligere én seier for å sikre seg kampseieren over Sør-Afrika i det pågående gruppespillet.

Den kom da Ulrikke Eikeri møtte Chanel Simmonds. Hun vant i to strake sett 6-3 og 6-1. Eikeri er ranket som nummer 440, mens hennes sørafrikanske motstander er ranket som nummer 342.

I den siste kampen skal Eikeri og Astrid Wanja Brune Olsen spille double mot sørafrikanske Simmonds og Madrie Le Roux.

Vinneren av Norges gruppe, hvor også Sverige og Slovenia er med, møter et lag fra gruppe B til opprykkskamp.

(©NTB)