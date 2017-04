Tennis: Helgø ga Norge kjempestart

Helgø møtte 20-åringen Ilze Hattingh, rangert som nummer 977 i verden, onsdag. Det var forventet et jevnt oppgjør de to imellom, men slik gikk det ikke. Helgø gjorde kort prosess og vant kampen 6-1, 6-1, melder tennis-norge.

Helgøs oppvisning betyr at Norge kun trenger ytterligere én seier for å sikre seg kampseieren over Sør-Afrika i det pågående gruppespillet. Den kan komme når Ulrikke Eikeri møter Chanel Simmonds senere onsdag.

I en eventuell siste kamp skal Eikeri og Astrid Wanja Brune Olsen spille double mot sørafrikanske Simmonds og Madrie Le Roux.

Vinneren av Norges gruppe møter et lag fra gruppe B til opprykkskamp.

