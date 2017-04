Politiet skal ha fjernet tre Bayern-spillere fra dommergarderoben

Bayern München tapte 3-6 sammenlagt etter at kampen gikk til ekstraomganger i Madrid. Til tross for en spennende kamp mellom to gode lag, var det dommer Kassai som kom i fokus under oppgjøret på Santiago Bernabéu.

Dommeren hadde ingen god kveld på jobben. Ungareren var kanskje ikke helt på høyden ved minst et par anledninger som ble direkte avgjørende for kamputfallet.

Han ga Arturo Vidal feilaktig gult kort mot slutten av ordinær tid og etterfølgende utvisning. Det medførte at Bayern måtte spille ekstraomgangene med en mann mindre på banen. Dessuten overså dommerne at Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo ved to av målene sto i offside før han satte ballen i mål.

Vidal var så rasende at han nektet å forlate banen etter det røde kortet. Det spanske TV-programmet El Chiringuito hevdet dessuten at han fortsatte å protestere etter kampen sammen med lagkameratene Robert Lewandowski og Thiago Alcántara.

Ifølge den spanske journalisten Jose Luis Sanchez måtte politiet fjerne de tre spillerne fra dommergarderoben.

Bayern-trener Carlo Ancelotti skyldte på dommer Kassai etter at laget hans ble slått ut.

– Vi spilte veldig bra, og jeg tror vi fortjente mer. Vi ble hardt straffet av avgjørelsene til dommeren. Vidal skulle ikke vært utvist, sa Ancelotti.

– Dette bør ikke skje i Champions League. Det var to offsidemål og jeg ble feilaktig utvist, sa Vidal.

(©NTB)