Ny Mbappé-scoring da Monaco avanserte

18-åringen scoret to ganger da det franske laget vant 3–2 på bortebane i den første kvartfinalen.

Onsdag var igjen frampå da han satte inn 1–0 etter tre minutter hjemme i Monaco. Franskmannen luktet en retur fra Borussia Dortmund-keeper Roman Bürki og satte ballen forholdsvis enkelt i mål.

Like etter ødela lagkamerat Radamel Falcao mye av spenningen i kampen med sin 2-0-scoring allerede etter 17 minutter.

Stupheadet inn 2–0

Colombianeren stupte fram og satte ballen i lengste hjørne med hodet etter et glimrende innlegg fra Thomas Lemar.

Det var et ekstra stort slag i ansiktet for Dortmund, spesielt ettersom Nuri Sahin hadde satt et frispark i stolpen kun noen minutter før 2-0-scoringen.

Dortmund-trener Thomas Tuchel gjorde grep allerede etter 27 minutter da han satte inn Ousmane Dembélé for Erik Durm og fikk uttelling i form av scoring da Marco Reus scoret etter innlegg fra Dembele.

Innbytter punkterte

Det tyske laget måtte likevel ha to nye mål for å sikre ekstraomganger og hadde flere sjanser til å få 2-2-scoringen, men etter 81 minutter avgjorde Valère Germain avgjorde kampen da han satte inn 3–1.

Han ble spilt alene gjennom av Lemar og satte ballen mellom beina på Bürki. Da hadde franskmannen vært på banen i kun noen sekunder etter å ha kommet inn for Mbappé.

Nå venter enten Atlético Madrid, Real Madrid eller Juventus i mesterligasemifinalen.

