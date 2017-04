Norge til bronsekamp i kjelkehockey-VM

Det var Jan Roger Klakegg som sto for kampens eneste mål da han scoret på en retur etter et skudd fra Knut André Nordstoga. Den kom litt over halvveis ut i kampen. Sisteperioden ble nærmest en transportetappe. De norske spillerne vant skuddstatistikken 14-7.

De nordamerikanske lagene USA og Canada har vært storfavoritter til VM-gullet og møtes i finalen. Norge derimot hadde målsetting om medalje. Det får de muligheten til torsdag morgen norsk tid mot Sør-Korea.

Det norske laget tapte 1-2 for VM-vertene tidligere i mesterskapet.

Med plasseringen er det norske kjelkehockeylaget kvalifisert for neste års Paralympics.

