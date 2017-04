Ruud skuffet over innsatsen i Monte Carlo

Kampen i Monte Carlo endte 6-4, 6-4 i tysk favør.

– Jeg startet bra, og jeg hadde break tidlig i begge settene, men så klarer jeg ikke serve bra nok til å følge opp og ble brutt tilbake begge gangene. Akkurat det er jeg misfornøyd med, sa Ruud til NTB.

– Det var ikke en altfor bra kamp, men jeg hadde håpet at jeg kunne spilt litt bedre, fortsatte Ruud.

Ruud fikk wildcard til hovedrunden i Monte Carlo. Kampen var nordmannens første siden Davis Cup-nederlaget for Danmark i Stavanger forrige helg.

– Jeg klarte ikke å bruke serven min bra nok. Han er en høy og svær kar som spiller litt rykkete og har en bra serve. Når man først klarer å bryte ham, så er det viktig å følge opp med bra serving selv. Det klarte jeg ikke, og det tror jeg var nøkkelen til at jeg ble brutt tilbake og at han snudde det, sa 18-åringen.

Tette ballvekslinger

I en tett og jevnt første sett måtte Ruud se sin tyske motstander få det første servebruddet, men nordmannen slo umiddelbart tilbake i det neste. Spillerne fulgte hverandre deretter til 5-4, før tyskeren igjen brøt Ruuds serve og tok hjem settet.

Med til historien hører det at Ruud hadde muligheten til å bryte til 5-4, men tyskeren klarte å skjerpe seg.

Andre sett åpnet som det første med svært tette ballvekslinger. I game nummer tre brøt Ruud tyskerens serve, men akkurat som i åpningssettet ble et servebrudd etterfulgt av et nytt. Deretter holdt spillerne egen serve fram til 5-4 i Struffs favør.

Akkurat som i det første settet brøt tyskeren Ruuds serve i det tiende gamet og avgjorde kampen til sin fordel.

Må nullstille

Dersom Ruud han spilt seg videre i turneringen ville bulgarske Vladimir Dimitrov vært motstander i annen runde. Han er rangert som nummer åtte i det meget sterke startfeltet i Monte Carlo.

196 centimeter høye Struff er i øyeblikket nummer 58 på verdensrankingen. Ruud er til sammenligning nummer 127.

– Det er en bra sjanse å få wildcard til disse turneringene. Jeg benyttet meg ikke av det denne gangen, men jeg skal ut i ny turnering allerede neste uke. Jeg må nullstille og se på det som kommer framover. Jeg må ikke deppe for lenge over denne kampen, sa Ruud.

– Jeg skal spille et par ganske store turneringer i Europa framover. Målet mitt er å komme blant topp 100. Jeg skal forsøke å kvalifisere meg til French Open (Roland Garros) og det blir et klart høydepunkt for sesongen hvis jeg klarer det.

Ruud har den siste tiden vært på Mallorca og trent sammen med den spanske gruskongen Rafael Nadal.

