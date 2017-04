Redknapp overtar Birmingham

Redknapp erstatter italienske Gianfranco Zola, som trakk seg etter tapet i nedrykksduellen mot Burton i mesterskapsserien 2. påskedag.

Italieneren har ikke hatt noen heldig hånd med Birmingham. Han tok kontroversielt over for Gary Rowett i desember da klubbens nye kinesiske eiere tok et overraskende grep ved å fjerne Zolas forgjenger.

Birmingham lå på sjuendeplass i mesterskapsserien og kjempet om opprykk. Under Zola har det gått helt galt for den tidligere Premier League-klubben. Zola vant bare 2 av 22 kamper som Birmingham-manager.

Kun tre poeng skiller til Blackburn under streken når tre runder gjenstår. Burton tok seg forbi Birmingham på tabellen etter mandagens 2-0-seier på St. Andrews.

