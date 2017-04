Mikkelsen kjører trolig for Hyundai i Portugal

Nettstedet skriver at Mikkelsen fredag skal teste bilfabrikantens i20 Coupe WRC-bil. Og alt tyder på at Mikkelsen skal kjøre Rally Portugal for Hyundai.

Mikkelsen mistet fabrikkplassen i VM da Volkswagen ga seg. Den norske rallyføreren har også vært i samtaler med Toyota og Citroën.

Ifølge Autosport vil Mikkelsen erstatte Juho Hänninen, som har slitt i sitt WRC-comeback.

Mikkelsen vil ikke bekrefte noe overfor motorsportnettsiden, men sier følgende:

– Jeg håper noe blir avklart snart. Vi snakker med alle, ikke bare for denne sesongen, men også om fremtiden. Det ser lovende ut, og jeg er mer positivt enn da vi snakket sammen i Sverige, sier Mikkelsen.

Eksperter antyder at Hyundai er klare til å satse enda mer penger på rally. Fra før har bilfabrikanten allerede har Thierry Neuville, Dani Sordo og Hayden Paddon i stallen ut neste sesong.

– En stall med de fire neste år vil være helt uslåelig, sier en kilde til Autosport.

Mikkelsen har hittil i sesongen kjørt i WRC2-klassen.

