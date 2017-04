Kenneth Larsen forlenger med Lørenskog

Ifølge lokalavisen Romerikes Blad er Larsen enig med Lørenskog om to nye sesonger i klubben.

To andre ishockeyklubber skal ha vist interesse for Larsen.

– Lørenskog ga meg sjansen da jeg var helt uprøvd. Jeg føler en sterk lojalitet til klubben for at de torde å gjøre det. Samtidig er det fortsatt veldig mye spennende her. Derfor har jeg også gitt beskjed om at jeg kommer til å fortsette i Lørenskog. Men det var ingen lett beslutning, sier Larsen til Romerikes Blad.

(©NTB)