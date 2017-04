Fortsatt ingen dømming for Edvartsen

Det har vært konflikt mellom lederen av dommerseksjonen i NFF, Terje Hauge og Edvartsen. Den synes fortsatt ikke være løst.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund sa før påske til 100prosentsport at partene skulle bruke høytiden til å tenke, og at man skulle møtes igjen over påske.

Tirsdag presenterte Hauge listen over dommerne for kommende helgs serierunde i Eliteserien. Den var uten Hamar-dommerens navn.

Slik blir dommeroppsettet: Strømsgodset – Sandefjord: Tore Hansen, Rosenborg – Aalesund: Trond Ivar Døvle, Vålerenga – Sogndal: Svein Oddvar Moen, Viking – Odd: Trygve Kjensli, Sarpsborg – Kristiansund: Martin Lundby, Tromsø – Stabæk: Rohit Saggi, Lillestrøm – Brann: Tom Harald Hagen og Haugesund – Molde: Kai Erik Steen.

