Terry forlater Chelsea etter sesongen

– Etter 22 år her er det mye å si og mange personer å takke i den fantastiske klubben. Alt fra trenere, lagkamerater, støtteapparat og fans som har gitt meg så mye støtte gjennom årene. Jeg kan ikke takke dem nok, sa Terry til klubbens hjemmeside.

– Jeg vil bestemme meg for fremtiden i tiden som kommer, men per nå er jeg motivert for å hjelp klubben til suksess denne sesongen, fortsatte han.

Terry har spilt 713 kamper for Chelsea siden hans debut i 1998. I løpet av de kampene har han scoret 66 mål. 36-åringen er nummer tre på lista over spillere med flest kamper for Chelsea, men har rekorden som kaptein med 578 kamper.

Denne sesongen har imidlertid veteranen måttet tåle mindre spilletid under Antonio Conte.

Terry har vunnet Premier League fire ganger, FA-cupen fem ganger og mesterligaen i 2012/12-sesongen.

(©NTB)