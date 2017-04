Michael Karlsen sendte Ranheim i ledelsen etter 44 minutter, før Torgil Gjertsen økte til 2-0 i det 69. minutt. Wilhelm Pepa reduserte til 1-2 like før slutt, men Ranheim sikret alle poengene, slik de også har gjort på sesongens to første kamper.

Ranheim tok over tabelltoppen med ni poeng på tre kamper.

Bodø/Glimt følger på plassen bak etter at de slo nyopprykkede Elverum 3-0 på hjemmebane mandag. Veteranen Trond Olsen scoret de to siste målene for hjemmelaget.

Hattrick

Start, som i likhet med Bodø/Glimt rykket ned fra Eliteserien forrige sesong, er nummer tre etter at de vant oppskriftsmessig 4-0 mot Florø. Niels Vorthoren ble dagens mann med hattrick.

Sandnes Ulf og Fredrikstad spilte målløst i 1. divisjon 1. påskedag. Det var hjemmelagets første poengtap.

Det ble en typisk slitekamp med mange dueller, men pasningsspillet sto ikke helt i stil med innsatsen lagene la igjen ute på banen. Kampen manglet et mål og det kom aldri til noen av lagene.

Ikke sluppet inn mål

Sandnes Ulf under Bengt Sæternes' ledelse har ennå til gode å slippe inn mål denne sesongen. Fredrikstad blir denne sesongen ledet av Andrea Loberto, og spilte sin tredje strake uavgjort. Det er blitt poengdeling både mot Start og Mjøndalen.

Cupfinalist Kongsvinger spilte 2-2 mot Tromsdalen, mens Ull/Kisa vant 2-0 over Strømmen. Florø – Levanger endte 0-0.

Tirsdag avslutter Mjøndalen og Jerv runden.

