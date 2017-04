Ohi ble helten for Stabæk

Ohi Omoijuanfo presenterte seg for første gang da han ble felt innenfor 16-meteren av Sigurd Rosted etter 32 minutter. Dommer Tore Hansen pekte på straffesparket og ga Rosted rødt kort. Meget strengt av dommer Hansen, og Sarpsborg fikk et håpløst utgangspunkt da Ohi satte inn straffesparket til 1-0.

– Det er ganske jevnt på starten, men det er klart at vi skal være bedre når de får en utvist. Det er helt normalt at vi vinner denne kampen her, sa Ohi til Eurosport.

23-åringen scoret hattrick i serieåpningen og satte inn sitt fjerde mål fra straffemerket.

Nummer fem kom i det 73. minutt. En lekker målgivende chipp av 17-åringen Hugo Vetlesen sendte spissen gjennom, og alene med Anders Kristiansen var Ohi sikker.

Første tap

Sarpsborg 08 hadde et par gode sjanser etter den første scoringen til Ohi, men Geir Bakkes menn klarte ikke å unngå sesongens første tap etter å ha vært en mann mindre i nesten 60 minutter.

To minutter før slutt økte også Ohi til 3-0 etter at Moussa Njie uselvisk serverte Ohi alene med Anders Kristiansen i stedet for å skyte selv.

Den tidligere Jerv-spilleren tok med det over toppscorertoppen i Eliteserien med seks mål på fire kamper.

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg gjør. Jeg har jobbet hardt. Det er godt å få igjen for den harde jobbingen, sa tremålsscoreren.

Hattrick nummer to

Det var også hans andre hattrick denne sesongen. Han scoret alle målene da Stabæk vant 3-1 over Aalesund i serieåpningen.

Innbytter Sindre Mauritz-Hansen serverte Jeppe Moe like før slutt, men Kristiansen vartet opp med en kjemperedning slik at det endte 3-0 på Nadderud stadion.

Sarpsborg faller til fjerdeplass på tabellen med ni poeng på fire kamper, samme poengsum som Stabæk på plassen foran.

(©NTB)