Første PGA-triumf for Bryan

Seieren var ekstra spesiell for Bryan ettersom den kom i hans egen hjemstat. Det er første gang at en spiller fra South Carolina har vunnet på hjemmebane siden turneringen ble etablert i 1969.

27-åringen brukte totalt 271 slag over fire runder. Totalt gikk han 13 slag under par.

Bryan hadde seks birdier og to bogeyer på sisterunden. Det gikk opp for ham at han hadde muligheten til å vinne da han skulle ta fatt på nest siste hull.

– Helt ærlig, jeg var ikke nervøs i hele dag. Så kom jeg til 17. hull, og da ble jeg litt kvalm. Da tenkte jeg "Det er vel slik det føles å være nervøs". Heldigvis klarte jeg å holde roen, sa Bryan.

Med sin første seier på PGA-touren sikret "rookien" seg også billett til neste års Masters-turnering.

Luke Donald måtte for femte gang i karrieren nøye seg med en annenplass i South Carolina-turneringen.

