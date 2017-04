Contes erkjennelse: – Chelseas gullsjanse er 50-50

Chelsea topper tabellen fire poeng foran byrival Tottenham med seks kamper igjen, men det går mot en nervepirrende sluttspurt.

Søndag tapte Contes lag 0-2 for Manchester United etter en begredelig opptreden på Old Trafford. Det skjedde to uker etter det svært overraskende 1-2-tapet hjemme mot Crystal Palace.

Utfordrer Tottenham er derimot i gnistrende form. De liljehvite står med sju strake seirer og bøtter inn med mål om dagen.

Seks finaler

Chelsea har igjen ligakamper mot Southampton (h), Everton (b), Middlesbrough (h), West Bromwich (b), Watford (h) og Sunderland (h).

– Vi må tenke at vi har seks finaler igjen å spille. Ligaen er åpen, og vi har 50 prosents sjanse til å vinne den. Det må vi forstå. Hvis vi til slutt ender på tabelltoppen ved sesongslutt, har vi fortjent det. Klarer vi ikke det, er det et annet lag som fortjener det, sa Conte etter søndagens tap.

Italieneren poengterer at Chelsea må komme over påskeskuffelsen på Old Trafford. Til helgen skal blåtrøyene møte nettopp Tottenham til semifinale i FA-cupen på Wembley.

– Et mirakel

Selv om formkurven ikke er den beste om dagen, understreker Conte at Chelsea fortsatt er i en sterk posisjon. Han minner om fjorårets katastrofesesong, da London-laget som regjerende seriemester en stund flørtet med nedrykk og til slutt endte på 10.-plass.

– Vi gjør en utmerket jobb. Det er et mirakel hvis du ser tilbake på forrige sesong og problemene vi hadde. Derfor må vi fortsette å være entusiastiske og spille de siste kampene med lidenskap og vilje til å kjempe. Vi må være stolte om vi klarer å vinne ligaen.

– Press er normalt. Jeg foretrekker å kjempe om tittelen og ha press enn ikke å ha noe å kjempe for. Vi er heldige som har dette presset. Det hadde ikke Chelsea i fjor, mener Conte.

(©NTB)