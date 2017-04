Aalesund med sesongens første seier

– Vi gjør det vi skal godt lenge, også sovner vi litt i andre omgang. De får et visst press, men det er klart at med flere to meter høye spillere skaper de farligheter i ny og ne, sa Aalesund-trener Trond Fredriksen til Eurosport etter kampslutt.

Arne Erlandsens menn fikk en sjokkstart da Daníel Leó Grétarsson fikk gå alene opp på en corner. Islendingen stanget inn 1-0 i motsatt hjørne etter bare fem minutter.

Lillestrøm sto med to strake tap etter serieåpningen mot Sandefjord (2-1), og fikk en tøff jobb med å sikre seg poeng da Lars Veldwijk åpnet scoringskontoen i Aalesund like før pause. Sørafrikaneren ble på lekkert vis slått gjennom av Aron Elis Thrándarson, og etter å ha tatt med seg ballen på en touch satte han ballen hardt forbi Arnold Origi i LSK-målet.

Bytter

Erlandsen gjorde to bytter til andre omgang og både Aleksander Melgalvis og Chigozie Udoji ble ofret til fordel for veteranen Frode Kippe og spissen Bajram Ajeti.

Byttene gjorde ikke underverker da Mustafa Abdellaoue la på til 3-0 kun tre minutter etter pause. Spissen banket ballen i venstre hjørne på førsteberøringen etter en stikker av Edwin Gyasi.

Michal Skoda burde redusert for LSK like etter, men spissen klarte ikke bredside ballen på riktig side av stolpen etter et innlegg.

Redusering

Tomas Malec ga LSK et ørlite håp om comeback med sin 1-3-scoring etter et presist innlegg fra Erling Knudtzon etter 72 minutter.

Aalesund mistet litt av initiativet etter LSKs scoring, men bortelaget klarte ikke komme til de store sjansene. Dermed endte det med 3-1-seier til Aalesund, deres første seier for sesongen.

– Det er deilig. Sånn skal det være videre også, sa Fredriksen.

Aalesund har fire poeng på sesongens fire første kamper, mens Lillestrøm står med tre poeng.

