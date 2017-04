Vandaler ødela Birkebeinerens hjemmebane

Det skjer bare noen uker før sesongstart for aldersbestemte klasser. Nå frykter baneansvarlig i IBK at sesongstarten må utsettes, skriver Drammens Tidende.

– Ja, jeg vet ikke om vi kommer til å rekke dette. Det kommer an på hvor lang tid det vil ta å få reparert det. Hvis vi må utpå med graver, kan det hende vi må skyve på sesongstarten, sier Magne Nordhagen.

Politiet sier de vil følge med på kjøringen i området framover.

– Dette ødelegger for så utrolig mange folk, og det virker så meningsløst å gjøre slikt, sier politiets operasjonsleder Rune Hunshamar.

Tidligere i påsken ødela vandaler den nye kunstgressbanen på Føyka i Asker. Der jobbes det på spreng for å kunne åpne anlegget som planlagt i mai. I Asker spøker det for 300 terminfestede kamper etter at groper på fem centimeter står igjen etter påskevandalene.

