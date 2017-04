Ruud fikk frikort til ATP-turneringen i Monte Carlo

– Jeg er selvfølgelig utrolig glad over at jeg har fått sjansen, og jeg gleder meg veldig til å få prøve meg i en ny storturnering. Jeg føler at formen er fin og håper jeg kan spille bra her på grusen i Monte Carlo, sier Ruud til Tennis-Norge.

18-åringen trente tidligere i uken med Rafael Nadal på Mallorca. Tidligere har Ruud hatt frikort til hovedrunden i Miami Open. Der tapte han i første runde, men ifølge Tennis-Norge har nordmannen trolig bedre sjanser på grusen i Monte Carlo.

De aller beste spillerne i verden går inn i 2. runde. Det betyr at Casper Ruud må vinne i 1. runde for å møte Andy Murray, Novak Djokovic eller Rafael Nadal.

Tennisturneringen i Monaco starter mandag.

