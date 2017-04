Juventus økte luken etter Higuain-dobbel

Siden det bare endte 1-1 for utfordrer Roma hjemme mot Atalanta, skaffet Juventus seg en åtte poengs luke på tabelltoppen. Det gjenstår seks kamper igjen.

Higuain avgjorde lørdagens kamp ved å score i det 23. og 43. minutt. I forkant av begge scoringene slet Pescara-forsvaret med å takle innlegg fra kant.

Juventus' argentinske stjernespiss står med 23 seriemål. Han er to mål bak Andrea Belotti (Torino) og Edin Dzeko (Roma).

Sistnevnte scoret igjen da han utlignet for Roma hjemme mot Atalanta etter 50 minutter, men hovedstadslaget klarte aldri å få vinnermålet. Dermed måtte Roma konstatere at avstanden opp til Juventus økte med to nye poeng.

Jasmin Kurtic ga Atlanta ledelsen på Stadio Olimpico etter halvspilt første omgang.

Senere lørdag kan serietreer Napoli bare være to poeng bak Roma om det blir hjemmeseier mot Udinese.

Poeng for Aleesami

Haitam Aleesami spilte hele kampen for Palermo i 0-0-oppgjøret mot Bologna på eget gress. Det var Palermos første poeng etter fem strake tap.

Det nedrykkstruede laget er uten seier på sine ni siste kamper.

Påskeaften kunne Aleesami og co. i det minste glede seg over ett poeng og at det ikke ble noen baklengsmål for første siden tidlig i februar. Palermo ligger nest sist på tabellen og har ti poeng opp til trygg grunn.

Dramatisk derby

Tidligere på dagen sørget Cristián Zapata for en dramatisk slutt på Milano-derbyet. Milan-forsvareren sikret 2-2 mot byrival Inter sju minutter på overtid.

Milan spilte for første gang under sine nye kinesiske eiere. Zapata dukket opp på bakerste stolpe og fikk via tverrliggeren så vidt ballen i mål. I noen sekunder var det usikkert om ballen hadde vært over streken, men det var den og de rødsvarte sikret uavgjort i det intense derbyet.

Inter og Milan deler hjemmebane i Milano, men de to gigantene har de siste årene vært et stykke unna toppen av Serie A. Lagene ligger på en skuffende sjette- og sjuendeplass.

Ny æra

Milan innledet beste på Giuseppe Meazza, men Inter viste seg lenge giftigst foran mål. Antonio Candreva ordnet 1-0 til Inter på lagets første store sjanse ti minutter før pause. Omdiskuterte Mauro Icardi ordnet 2-0 like før pause.

Sju minutter gjensto av kampen da Alessio Romagnoli reduserte til 1-2 og skapte spenning i kampen. Inter forsøkte å holde unna, men seieren i Derby della Madonnina glapp sju minutter på overtid.

Milans nye president, Yonghong Li, satt på tribunen i en kamp som startet 12.30. Det er perfekt TV-tid i Kina, som lå sju timer foran. Silvio Berlusconi har eid Milan i 31 år, men nå har en ny æra startet på San Siro stadion i Milano.

(©NTB)