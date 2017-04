Gulljagende Tottenham feide Kings lag av banen

Et drøyt kvarter var gått da Mousa Dembélé dukket opp på bakre stolpe og umarkert kunne ordne 1-0 etter en corner fra Christian Eriksen, da han satte ballen mellom beina på en fortvilet Marc Pugh. Eriksen er oppe i tolv målgivende pasninger. Ingen har flere assist enn dansken i Premier League.

Tre minutter senere forsvant mye av spenningen da den innlånte Arsenal-spilleren Jack Wilshere, som hele tiden ble ertet av hjemmelagets fans, umotivert rotet vekk ballen til Harry Kane på egen halvdel. Son Heung-min takket for muligheten da han ble spilt i god posisjon, løp fra Steve Cook og ordnet nådeløst 2-0.

Tangerte klubbrekord

Kane var tilbake i startoppstillingen og punkterte kampen med sitt 20. seriemål for sesongen like etter pause. Etter elendig forsvarsspill Simon Francis, kunne Kane alene med keeper ordnet 3-0 med venstrefoten. For tredje sesongen på rad har Tottenham-spissen scoret 20 mål eller mer.

På overtid kom 4-0. Vincent Janssens første avslutning ble reddet, men nederlenderen hogg til på returen. På ny fikk Bournemouth-forsvaret store problemer etter en corner.

Tottenham ligger fire poeng bak ligaleder Chelsea. Spurs vant sin sjuende strake toppseriekamp for første gang siden mai 1967. Klubben tangerte også sin eldgamle rekord med tolv strake hjemmeseirer. Sist London-laget klarte det, var helt tilbake i 1919/20-sesongen.

Chelsea i aksjon først søndag

Kane på sin side scoret nok en gang mot Bournemouth. Han har scoret seks mål på tre kamper mot laget fra sørkysten.

Bournemouth har kun slått Tottenham én gang, i FA-cupen i 1957.

Joshua King har scoret 13 mål denne sesongen, hvorav ti i løpet av de elleve siste kampene. Oslo-gutten endte imidlertid målløst mot i London. King spilte hele kampen for gjestene.

Serieleder Chelsea møter Manchester United på Old Trafford søndag.

