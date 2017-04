Gjelsten satser millioner på sprangridning

Gjelsten går inn med 20 millioner for å etablere et nordisk sprangrytterlag helt i verdenstoppen.

Han har store planer for sprangridning i Norge. Finansavisen sammenligner hestesportens premiumkonkurranser med formel 1 i bilsport, Tour de France på sykkel eller Champions League i fotball.

– Målet er at laget vårt kan ende topp tre sammenlagt. Det skal holde hardt å komme dit i år – særlig etter at vi endte som nummer ni den første helgen i Mexico. Hvis vi kan komme topp 5–6 i år, så bør det imidlertid være mulig å være topp tre i løpet av et par år, sier Bjørn Rune Gjelsten.

Han blir eier av laget Mexico Amigos. På laget får Gulliksen og sønnen Johan Gulliksen (20) selskap av verdenstoer Christian Ahlmann fra Tyskland, den svenske stjernerytteren Henrik von Eckermann, brasilianske Yuri Mansur og det svenske talentet Evelina Tovek.

– Vi er som Ferrari eller McLaren hvis du sammenligner med Formel 1. Hestesport er en av verdens største idretter. Det er 400.000 registrerte ryttere bare i Sverige – 800.000 i Tyskland og 900.000 i Nederland der hest er landets nest største eksportnæring. Norge er en liten nasjon, men også her er det 36.000 registrerte ryttere, sier Gjelsten.

