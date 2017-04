Ruud fikk frikort til ATP-turneringen i Monte Carlo

document.documentElement.className = document.documentElement.className.replace("no-js","js"); window._wpemojiSettings = {"baseUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.2.1\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.2.1\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":"http:\/\/www.tennis-norge.com\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=4.7.3"}}; !function(a,b,c){function d(a){var b,c,d,e,f=String.fromCharCode;if(!k||!k.fillText)return!1;switch(k.clearRect(0,0,j.width,j.height),k.textBaseline="top",k.font="600 32px Arial",a){case"flag":return k.fillText(f(55356,56826,55356,56819),0,0),!(j.toDataURL().length3e3)(k.clearRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText(f(55356,57331,65039,8205,55356,57096),0,0),b=j.toDataURL(),k.clearRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText(f(55356,57331,55356,57096),0,0),c=j.toDataURL(),b!==c);case"emoji4":return k.fillText(f(55357,56425,55356,57341,8205,55357,56507),0,0),d=j.toDataURL(),k.clearRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText(f(55357,56425,55356,57341,55357,56507),0,0),e=j.toDataURL(),d!==e}return!1}function e(a){var c=b.createElement("script");c.src=a,c.defer=c.type="text/javascript",b.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(c)}var f,g,h,i,j=b.createElement("canvas"),k=j.getContext("2d");for(i=Array("flag","emoji4"),c.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},h=0;h;h++)c.supports[i[h]]=d(i[h]),c.supports.everything=c.supports.everything[i[h]],"flag"!==i[h](c.supports.everythingExceptFlag=c.supports.everythingExceptFlag[i[h]]);c.supports.everythingExceptFlag=c.supports.everythingExceptFlag!c.supports.flag,c.DOMReady=!1,c.readyCallback=function(){c.DOMReady=!0},c.supports.everything||(g=function(){c.readyCallback()},b.addEventListener?(b.addEventListener("DOMContentLoaded",g,!1),a.addEventListener("load",g,!1)):(a.attachEvent("onload",g),b.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"===b.readyState()})),f=c.source||{},f.concatemoji?e(f.concatemoji):f.wpemoji(e(f.twemoji),e(f.wpemoji)))}(window,document,window._wpemojiSettings); img.wp-smiley, img.emoji { display: inline !important; border: none !important; box-shadow: none !important; height: 1em !important; width: 1em !important; margin: 0 .07em !important; vertical-align: -0.1em !important; background: none !important; padding: 0 !important; } [if lt IE 9]> <script src="http://www.tennis-norge.com/wp-content/themes/hueman2-2/js/ie/html5.js"></script> <script src="http://www.tennis-norge.com/wp-content/themes/hueman2-2/js/ie/selectivizr.js"></script> <![endif] /* Dynamic CSS: For no styles in head, copy and put the css below in your child theme's style.css, disable dynamic styles */ body { font-family: "Source Sans Pro", Arial, sans-serif; } .boxed #wrapper, .container-inner { max-width: 1600px; } ::selection { background-color: #81d742; } ::-moz-selection { background-color: #81d742; } a, .themeform label .required, #flexslider-featured .flex-direction-nav .flex-next:hover, #flexslider-featured .flex-direction-nav .flex-prev:hover, .post-hover:hover .post-title a, .post-title a:hover, .s1 .post-nav li a:hover i, .content .post-nav li a:hover i, .post-related a:hover, .s1 .widget_rss ul li a, #footer .widget_rss ul li a, .s1 .widget_calendar a, #footer .widget_calendar a, .s1 .alx-tab .tab-item-category a, .s1 .alx-posts .post-item-category a, .s1 .alx-tab li:hover .tab-item-title a, .s1 .alx-tab li:hover .tab-item-comment a, .s1 .alx-posts li:hover .post-item-title a, #footer .alx-tab .tab-item-category a, #footer .alx-posts .post-item-category a, #footer .alx-tab li:hover .tab-item-title a, #footer .alx-tab li:hover .tab-item-comment a, #footer .alx-posts li:hover .post-item-title a, .comment-tabs li.active a, .comment-awaiting-moderation, .child-menu a:hover, .child-menu .current_page_item > a, .wp-pagenavi a { color: #81d742; } .themeform input[type="submit"], .themeform button[type="submit"], .s1 .sidebar-top, .s1 .sidebar-toggle, #flexslider-featured .flex-control-nav li a.flex-active, .post-tags a:hover, .s1 .widget_calendar caption, #footer .widget_calendar caption, .author-bio .bio-avatar:after, .commentlist li.bypostauthor > .comment-body:after, .commentlist li.comment-author-admin > .comment-body:after { background-color: #81d742; } .post-format .format-container { border-color: #81d742; } .s1 .alx-tabs-nav li.active a, #footer .alx-tabs-nav li.active a, .comment-tabs li.active a, .wp-pagenavi a:hover, .wp-pagenavi a:active, .wp-pagenavi span.current { border-bottom-color: #81d742!important; } .fb_hidden{position:absolute;top:-10000px;z-index:10001}.fb_reposition{overflow:hidden;position:relative}.fb_invisible{display:none}.fb_reset{background:none;border:0;border-spacing:0;color:#000;cursor:auto;direction:ltr;font-family:"lucida grande", tahoma, verdana, arial, sans-serif;font-size:11px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;line-height:1;margin:0;overflow:visible;padding:0;text-align:left;text-decoration:none;text-indent:0;text-shadow:none;text-transform:none;visibility:visible;white-space:normal;word-spacing:normal}.fb_reset>div{overflow:hidden}.fb_link img{border:none}@keyframes fb_transform{from{opacity:0;transform:scale(.95)}to{opacity:1;transform:scale(1)}}.fb_animate{animation:fb_transform .3s forwards} .fb_dialog{background:rgba(82, 82, 82, .7);position:absolute;top:-10000px;z-index:10001}.fb_reset .fb_dialog_legacy{overflow:visible}.fb_dialog_advanced{padding:10px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px;border-radius:8px}.fb_dialog_content{background:#fff;color:#333}.fb_dialog_close_icon{background:url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yq/r/IE9JII6Z1Ys.png) no-repeat scroll 0 0 transparent;cursor:pointer;display:block;height:15px;position:absolute;right:18px;top:17px;width:15px}.fb_dialog_mobile .fb_dialog_close_icon{top:5px;left:5px;right:auto}.fb_dialog_padding{background-color:transparent;position:absolute;width:1px;z-index:-1}.fb_dialog_close_icon:hover{background:url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yq/r/IE9JII6Z1Ys.png) no-repeat scroll 0 -15px transparent}.fb_dialog_close_icon:active{background:url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yq/r/IE9JII6Z1Ys.png) no-repeat scroll 0 -30px transparent}.fb_dialog_loader{background-color:#f6f7f9;border:1px solid #606060;font-size:24px;padding:20px}.fb_dialog_top_left,.fb_dialog_top_right,.fb_dialog_bottom_left,.fb_dialog_bottom_right{height:10px;width:10px;overflow:hidden;position:absolute}.fb_dialog_top_left{background:url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ye/r/8YeTNIlTZjm.png) no-repeat 0 0;left:-10px;top:-10px}.fb_dialog_top_right{background:url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ye/r/8YeTNIlTZjm.png) no-repeat 0 -10px;right:-10px;top:-10px}.fb_dialog_bottom_left{background:url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ye/r/8YeTNIlTZjm.png) no-repeat 0 -20px;bottom:-10px;left:-10px}.fb_dialog_bottom_right{background:url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ye/r/8YeTNIlTZjm.png) no-repeat 0 -30px;right:-10px;bottom:-10px}.fb_dialog_vert_left,.fb_dialog_vert_right,.fb_dialog_horiz_top,.fb_dialog_horiz_bottom{position:absolute;background:#525252;filter:alpha(opacity=70);opacity:.7}.fb_dialog_vert_left,.fb_dialog_vert_right{width:10px;height:100%}.fb_dialog_vert_left{margin-left:-10px}.fb_dialog_vert_right{right:0;margin-right:-10px}.fb_dialog_horiz_top,.fb_dialog_horiz_bottom{width:100%;height:10px}.fb_dialog_horiz_top{margin-top:-10px}.fb_dialog_horiz_bottom{bottom:0;margin-bottom:-10px}.fb_dialog_iframe{line-height:0}.fb_dialog_content .dialog_title{background:#6d84b4;border:1px solid #365899;color:#fff;font-size:14px;font-weight:bold;margin:0}.fb_dialog_content .dialog_title>span{background:url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yd/r/Cou7n-nqK52.gif) no-repeat 5px 50%;float:left;padding:5px 0 7px 26px}body.fb_hidden{-webkit-transform:none;height:100%;margin:0;overflow:visible;position:absolute;top:-10000px;left:0;width:100%}.fb_dialog.fb_dialog_mobile.loading{background:url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ya/r/3rhSv5V8j3o.gif) white no-repeat 50% 50%;min-height:100%;min-width:100%;overflow:hidden;position:absolute;top:0;z-index:10001}.fb_dialog.fb_dialog_mobile.loading.centered{width:auto;height:auto;min-height:initial;min-width:initial;background:none}.fb_dialog.fb_dialog_mobile.loading.centered #fb_dialog_loader_spinner{width:100%}.fb_dialog.fb_dialog_mobile.loading.centered .fb_dialog_content{background:none}.loading.centered #fb_dialog_loader_close{color:#fff;display:block;padding-top:20px;clear:both;font-size:18px}#fb-root #fb_dialog_ipad_overlay{background:rgba(0, 0, 0, .45);position:absolute;bottom:0;left:0;right:0;top:0;width:100%;min-height:100%;z-index:10000}#fb-root #fb_dialog_ipad_overlay.hidden{display:none}.fb_dialog.fb_dialog_mobile.loading iframe{visibility:hidden}.fb_dialog_content .dialog_header{-webkit-box-shadow:white 0 1px 1px -1px inset;background:-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#738ABA), to(#2C4987));border-bottom:1px solid;border-color:#1d4088;color:#fff;font:14px Helvetica, sans-serif;font-weight:bold;text-overflow:ellipsis;text-shadow:rgba(0, 30, 84, .296875) 0 -1px 0;vertical-align:middle;white-space:nowrap}.fb_dialog_content .dialog_header table{-webkit-font-smoothing:subpixel-antialiased;height:43px;width:100%}.fb_dialog_content .dialog_header td.header_left{font-size:12px;padding-left:5px;vertical-align:middle;width:60px}.fb_dialog_content .dialog_header td.header_right{font-size:12px;padding-right:5px;vertical-align:middle;width:60px}.fb_dialog_content .touchable_button{background:-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#4966A6), color-stop(.5, #355492), to(#2A4887));border:1px solid #29487d;-webkit-background-clip:padding-box;-webkit-border-radius:3px;-webkit-box-shadow:rgba(0, 0, 0, .117188) 0 1px 1px inset, rgba(255, 255, 255, .167969) 0 1px 0;display:inline-block;margin-top:3px;max-width:85px;line-height:18px;padding:4px 12px;position:relative}.fb_dialog_content .dialog_header .touchable_button input{border:none;background:none;color:#fff;font:12px Helvetica, sans-serif;font-weight:bold;margin:2px -12px;padding:2px 6px 3px 6px;text-shadow:rgba(0, 30, 84, .296875) 0 -1px 0}.fb_dialog_content .dialog_header .header_center{color:#fff;font-size:16px;font-weight:bold;line-height:18px;text-align:center;vertical-align:middle}.fb_dialog_content .dialog_content{background:url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y9/r/jKEcVPZFk-2.gif) no-repeat 50% 50%;border:1px solid #555;border-bottom:0;border-top:0;height:150px}.fb_dialog_content .dialog_footer{background:#f6f7f9;border:1px solid #555;border-top-color:#ccc;height:40px}#fb_dialog_loader_close{float:left}.fb_dialog.fb_dialog_mobile .fb_dialog_close_button{text-shadow:rgba(0, 30, 84, .296875) 0 -1px 0}.fb_dialog.fb_dialog_mobile .fb_dialog_close_icon{visibility:hidden}#fb_dialog_loader_spinner{animation:rotateSpinner 1.2s linear infinite;background-color:transparent;background-image:url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yD/r/t-wz8gw1xG1.png);background-repeat:no-repeat;background-position:50% 50%;height:24px;width:24px}@keyframes rotateSpinner{0%{transform:rotate(0deg)}100%{transform:rotate(360deg)}} .fb_iframe_widget{display:inline-block;position:relative}.fb_iframe_widget span{display:inline-block;position:relative;text-align:justify}.fb_iframe_widget iframe{position:absolute}.fb_iframe_widget_fluid_desktop,.fb_iframe_widget_fluid_desktop span,.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe{max-width:100%}.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe{min-width:220px;position:relative}.fb_iframe_widget_lift{z-index:1}.fb_hide_iframes iframe{position:relative;left:-10000px}.fb_iframe_widget_loader{position:relative;display:inline-block}.fb_iframe_widget_fluid{display:inline}.fb_iframe_widget_fluid span{width:100%}.fb_iframe_widget_loader iframe{min-height:32px;z-index:2;zoom:1}.fb_iframe_widget_loader .FB_Loader{background:url(https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y9/r/jKEcVPZFk-2.gif) no-repeat;height:32px;width:32px;margin-left:-16px;position:absolute;left:50%;z-index:4}

– Jeg er selvfølgelig utrolig glad over at jeg har fått sjansen, og jeg gleder meg veldig til å få prøve meg i en ny storturnering. Jeg føler at formen er fin og håper jeg kan spille bra her på grusen i Monte Carlo, sier Ruud til Tennis-Norge.

18-åringen trente tidligere i uken med Rafael Nadal på Mallorca. Tidligere har Ruud hatt frikort til hovedrunden i Miami Open. Der tapte han i første runde, men ifølge Tennis-Norge har nordmannen trolig bedre sjanser på grusen i Monte Carlo.

De aller beste spillerne i verden går inn i 2. runde. Det betyr at Casper Ruud må vinne i 1. runde for å møte Andy Murray, Novak Djokovic eller Rafael Nadal.

Tennisturneringen i Monaco starter mandag.

(©NTB)