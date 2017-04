Johansen-goal mot Tetteys Norwich

Nordmannen ordnet ledermålet med venstrefoten fra knappe 20 meter etter fem minutters spill. Johansen spilte 81 minutter for gjestene fra London.

Med seieren på Carrow Road henger Fulham med i kampen om playoff i Championship. Kun to poeng skiller opp til Sheffield Wednesday på den siste omspillsplassen.

Tom Cairney økte til 2-0 på straffe før Cameron Jerome reduserte. Floyd Ayité satte inn 3-1 i nest siste minutt.

Alexander Tettey spilte hele kampen for Norwich, som spilte med én mann mer i hele andre omgang etter at Chris Martin så rødt for Fulham etter 45 minutter.

(©NTB)