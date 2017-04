Herlovsen og forloveden venter barn

Herlovsen er for tiden proff i kinesiske Jiangsu.

– En fødsel er det største man kan oppleve, så jeg vil jo veldig gjerne være med på det, sier Herlovsen som risikerer at Olsens nedkomst kolliderer med seriekamper i Kina.

– Det var jo et lite sjokk da vi fikk vite at det var to barn på vei, men gleden er jo da enda større. Vi har fått veldig mange gratulasjoner, og på Facebook har det tatt litt av, sier Herlovsen til VG.

Paret har vært kjærester i over fire år. Nylig kjøpte de leilighet i Fredrikstad.

– Jeg har en kontrakt ut året som jeg må forholde meg til (i Kina). Vi visste jo at Christine kunne være gravid da jeg signerte kontrakten, men hadde snakket om det og var enige om at denne sjansen kunne jeg ikke si nei til. Jeg skal ikke spille fotball så mange år til, sier Herlovsen.

