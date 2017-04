FIFAs sikkerhetssjef: – Riktig Dortmund-avgjørelse av UEFA

Tre sprengladninger gikk tirsdag av i nærheten av Dortmunds spillerbuss. Laget var da på vei til klubbens hjemmebane for å spille mesterligakvartfinale mot franske Monaco. To personer, blant dem Dortmund-profilen Marc Bartra, ble skadd i angrepet.

Dortmund-trener Thomas Tuchel uttalte etter onsdagens 2-3-tap at laget hans følte seg overkjørt av Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

– Vi hadde ønsket oss mer tid til å bearbeide det som skjedde, men følte oss fullstendig overkjørt av UEFA. Vi fikk beskjed per tekstmelding om at kampen skulle spilles dagen etter, sier Tuchel.

Helmut Spahn, påtroppende sikkerhetssjef i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), mener imidlertid at UEFA gjorde rett i å la kampen bli spilt onsdag.

– Hvis vi gir opp, så gjør vi akkurat det de kriminelle ønsker, sier han, men legger til at kampen "selvfølgelig ikke ville blitt spilt" hvis noen hadde omkommet i bussangrepet.

Spahn peker på at det er vanskelig å eliminere all form for fare i fotballen.

– Man må leve med en risiko, men den må minimeres i så stor grad som mulig, sier han i torsdagens utgave av Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Returoppgjøret mellom Dortmund og Monaco spilles onsdag neste uke.

