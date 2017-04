Drogba klar for ny klubb

Rising spiller i United Soccer League, men har som ambisjon å få innpass på øverste nivå, nemlig Major League Soccer (MLS). United Soccer League og North American Soccer League er begge på nivået under MLS.

Nå skal den ivorianske spissveteranen Drogba altså bidra til å få Rising inn i MLS. 39-åringen kommer til klubben som spiller, men er også forespeilet en lederstilling, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Jeg har brukt god tid på å bestemme meg for neste steg i karrieren. Jeg er veldig glad og spent over muligheten i Phoenix Rising. Jeg er overbevist om at jeg kan bidra til klubbens utvikling, og da både på og utenfor banen, sier Drogba.

Ivorianeren spilte sist for Montreal Impact i MLS. Han ga seg i Chelsea i 2015.

